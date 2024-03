Miss Mundo: República Tcheca vence pela 2ª vez e Brasil alcança Top 8; veja

A final do Miss Mundo 2024, maior concurso do planeta em participantes, ocorreu neste sábado (9) em Mumbai, na Índia, e consagrou a Miss República Tcheca, Krystyna Pyszková, a vencedora dentre 112 candidatas. Não houve transmissão do concurso na TV aberta ou paga no Brasil.

A Miss Líbano, Yasmina Zaytoun, ficou em segundo lugar. As misses Botsuana, Lesego Chombo, e Trindade e Tobago, Aché Abrahams, fecharam o Top 4 de finalistas. A brasileira Leticia Frota parou no Top 8 e venceu o Beleza com Propósito.

República Tcheca vence o Miss Mundo 2024 Imagem: Reprodução/ Telemundo Puerto Rico/ Miss Mundo

É a segunda vez que o país europeu vence o concurso. Em 2006, a tcheca Tat'ána Kucharová ganhou a edição realizada em Varsóvia, na Polônia. Veja como foi o concurso:

O que aconteceu

A amazonense Leticia Frota, 20, tentou quebrar o jejum de 53 anos sem vitórias do Brasil no concurso. A última e única vitória veio em 1971 com a carioca Lucia Petterle.

13 países garantiram vaga no Top 40 antes do concurso começar e o Brasil foi um deles. As candidatas venceram etapas anteriores como as provas de Esportes, Talento, Top Model, Multimídia (uma vaga cada); Desafio Head to Head (cinco vagas); e a etapa Beleza com Propósito (quatro vagas), onde apresentaram um projeto social.

O Brasil garantiu a vaga ao vencer esta etapa. "Estou aqui representando a Amazônia", falou Letícia ao saber que seu projeto ficou em 1º lugar. Ela já havia vencido pelas Américas. A brasileira possui um projeto que apoia a luta contra a hanseníase.

Leticia Frota no palco do Miss Mundo 2024, na índia Imagem: Reprodução/ Instagram @missbrasiloficial @letticiafrota

Antes de ir para a Índia, ela participou de conferências internacionais na Índia e no Vaticano, em busca de soluções para erradicar a doença: "Fui recebida pelo Papa Francisco, quem me encorajou a seguir realizando trabalho voluntário e mais que isso, para que eu incentive outros jovens", contou a jovem à Splash.

Durante o reinado, ela participou em Brasília da homologação da lei brasileira que reconhece os filhos separados pela hanseníase, ocorrida em novembro: "Foi muito emocionante, fui como convidada do presidente Lula".

Confira o Top 40 em ordem de anúncio: Brasil, Uganda, Ucrânia, Nepal, Martinica, Croácia, Vietnã, Botsuana, Nigéria, Zimbábue, Inglaterra, Líbano, Tunísia, Belize, Canadá, República Dominicana, Peru, Porto Rico, Trindade e Tobago, Camarões, Quênia, Madagascar, Maurício, Somália, África do Sul, Sudão do Sul, Tanzânia, Bélgica, República Tcheca, França, Gibraltar, Itália, Espanha, País de Gales, Austrália, Índia, Indonésia, Malásia, Nova Zelândia e Turquia.

Confira o Top 12 em ordem de anúncio: Brasil, República Dominicana, Trindade e Tobago (Américas); Botsuana, Maurício, Uganda (África); República Tcheca, Inglaterra, Espanha (Europa); e Austrália, Índia, Líbano (Ásia e Oceania).

Confira o Top 8 em ordem de anúncio: Brasil, Trindade e Tobago (Américas); Botsuana, Uganda (África); República Tcheca, Inglaterra (Europa); Índia, Líbano (Ásia e Oceania).

Brasil ficou de fora do último grupo de finalistas, confira o Top 4 em ordem de anúncio: Trindade e Tobago (Rainha das Américas e Caribe); Botsuana (Rainha da África); República Tcheca (Rainha da Europa); Líbano (Rainha da Ásia e Oceania).

Escolhas das Américas no Top 12 do Miss Mundo 2024; Brasil entrou na classificação Imagem: Ricardo Siviero/Endemol/Miss Mundo

A atriz indiana Priyanka Chopra Jonas, vencedora do Miss Mundo 2000, enviou um vídeo para o concurso agradecendo a oportunidade de ter participado há 24 anos. Ela tem 90 milhões de seguidores somente no Instagram e é casada com o cantor e ator Joe Jonas.

Assista o anúncio da República Tcheca como Miss Mundo 2024:

Veja anúncio da brasileira no primeiro lugar do Beleza com Propósito:

Ao todo foram quatro cortes dos 112 países e territórios: Top 40, Top 12, Top 8 (duas por continente) e Top 4 (uma por continente). Ásia e Oceania formaram um mesmo grupo continental no concurso.

Papa Francisco segura a mão da Miss Brasil Mundo, Leticia Frota, no Vaticano Imagem: Reprodução/ Instagram @missbrasiloficial @letticiafrota

Expectativas para o Brasil

As brasileiras sabem como fazer a diferença entre tantas candidatas que buscam o mesmo objetivo: a coroa azul. Ganhar essa coroa não é fácil, porque entre muitas candidatas a competição fica mais difícil, mas o Brasil está muito perto de obter sua segunda coroa e espero que seja logo, porque será merecido. Sebastian Torres, publicitário e missólogo colombiano

A brasileira Leticia Frota em etapa preliminar no Miss Mundo 2024, na Índia Imagem: Divulgação/ Miss Mundo

A brasileira se deu bem no concurso até a final: "A Letícia Frota fez uma reinado impecável, engajada socialmente, viajou o mundo com o título de Miss Brasil, fala inglês, é articulada, é jovem. Tenho acompanhado pelas redes sociais tudo e creio que pegamos Top 5, no mínimo, esse ano. Merecemos", torceu Beatrice Fontoura, que foi Top 11 no Miss Mundo 2016.

Leticia já falou que busca honrar o legado das antecessoras e aposta na sua fé: "Tivemos misses maravilhosas ao longo dos anos. [...] Busco honrar o legado de cada uma delas. Meu ponto forte, acredito ser minha fé. Deus sabe de todas as coisas e sempre esteve ao meu lado. É claro que devemos honrá-lo, neste caso, com máxima dedicação, estudo e usando este título para fazer a diferença na vida daqueles que estão ao meu redor".

Antes de chegar à Índia para disputar o Miss Mundo 2024, ela já havia visitado o país na sua preparação nos últimos meses. Ela também viajou para o Canadá, África do Sul, Itália, e outras nações.

Leticia Frota venceu uma das principais etapas do Miss Mundo: o Beleza com Propósito Imagem: Reprodução/ Instagram @missworld

Miss República Tcheca, Krystyna Pyszková, com a coroa de Miss Mundo 2024 Imagem: Reprodução/ Telemundo Puerto Rico/ Miss Mundo

Top 8 do Miss Mundo 2024 com o Brasil ainda na disputa Imagem: Ricardo Siviero/Endemol/Miss Mundo