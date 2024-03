Em meio a polêmicas na coroa, Meghan Markle relembra ataques que sofreu

Meghan, a duquesa de Sussex no Reino Unido, disse que foi alvo de ataques "odiosos" online durante suas duas gestações, criticando a toxicidade e a falta de humanidade na internet e em partes da mídia.

Meghan se casou com o segundo filho do rei Charles, Harry, em 2018, e o casal tem dois filhos, Archie, de 4 anos, e Lilibet, de 2.

"A maior parte do bullying e dos ataques que sofri nas redes sociais e online foi quando estava grávida de Archie e de Lili, e com bebê recém-nascido", disse Meghan durante painel no festival SXSW em Austin, Texas, na sexta-feira.

"Basta pensar sobre isso e realmente entender por que as pessoas seriam tão odiosas... No espaço digital e em certos setores da mídia, esquecemos nossa humanidade, e isso tem que mudar."

Harry e Meghan falaram sobre as dificuldades que surgiram em fazer parte da família real britânica, especialmente depois que abandonaram os deveres reais e se mudaram para a Califórnia — uma decisão que Harry disse ter tomado para proteger sua própria família.

A aparição pública de Meghan ocorre em um momento difícil para a família real, depois que Charles foi diagnosticado com câncer e enquanto Kate, esposa do irmão mais velho de Harry, William, se recupera de uma cirurgia.

Harry disse que o diagnóstico de câncer de seu pai poderia ajudar a aproximar a família novamente.