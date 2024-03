Jato particular, R$ 40 mil de diária: luxos de Marina Ruy Barbosa no Caribe

Marina Ruy Barbosa, 28, viajou para a Ilha de Canouan, no Caribe. Saiba mais detalhes sobre o destino luxuoso, com hotel com diárias que custam mais de R$ 40 mil.

O que aconteceu

Destino com conexões e jato particular. A ilha faz parte do Arquipélago das Granadinas e exige conexão para chegar até lá. Voos saem de Miami para Barbados, onde um jato particular leva os turistas ao aeroporto de Canouan.

Hospedagem se destaca pelos altos valores e pela tecnologia. O hotel do grupo Mandarin Oriental tem diárias que custam mais de R$ 40 mil. Ele conta com 26 suítes, divididas em duas vilas, e quartos "inteligentes" — iluminação, cortinas, som e ar-condicionado são controlados por tablet. Os hóspedes também podem solicitar um serviço de mordomo privê.

Região é cobiçada por bilionários. Segundo o jornal O Globo, a Ilha de Canouan se tornou o "lugar onde os bilionários se escondem dos milionários". Com 7,6 quilômetros, tem aproximadamente dois mil habitantes.