Luísa Sonza cita Whindersson Nunes e outras 'polêmicas' em trend do TikTok

Luísa Sonza, 25, entrou na trend do TikTok de gravar um vídeo contando como é ser ela mesma.

O que aconteceu

Na publicação, a cantora cita Whindersson Nunes, seu ex-marido. "Eu sou Luísa Sonza e é claro que todo mundo acha que tem mil investimentos na minha carreira, que todo mundo já botou dinheiro, de Whindersson à Sony e à Mynd, quando, na verdade, saiu tudo do meu bolso", disse ela, citando também a gravadora e a agência com as quais trabalha.

Além disso, Sonza brincou com outras "polêmicas" que envolvem seu nome. "Eu sou Luísa Sonza e é óbvio que eu só tenho três fios de cabelo na cabeça e o resto é aplique", falou sobre seu cabelo.

Ela lembrou também dos haters em suas redes sociais. "Eu sou Luísa Sonza e é claro que eu não posso abrir nenhuma publicação de quaisquer redes sociais sobre mim porque todas são horríveis", afirmou.

Por fim, Luísa se divertiu ao falar sobre relacionamentos amorosos. "Eu sou a Luísa Sonza e é claro que eu me apaixono a cada cinco minutos e amo namorar", ironizou.