Lucas Henrique vence a Prova do Anjo no BBB 24, mas já está no Paredão

Lucas Henrique venceu a Prova do Anjo no BBB 24 (Globo) disputada neste sábado (9). O vencedor poderia ganhar a imunidade, além de poder imunizar outro brother, no entanto, Lucas vai poder apenas proteger um aliado. Ele já esta no Paredão como consequência da Prova do Líder.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Veja como foi a Prova do Anjo

MC Bin Laden não participou da disputa por consequência da Prova do Líder.Ele foi o segundo a sair da prova, e já sabia que não poderia estar na Prova do Anjo.

Yasmin e Lucas Henrique participaram. No entanto, caso um deles ganhasse, como foi o caso, não estariam imunes. Lucas já está no Paredão por ter sido o primeiro a ser eliminado da Prova do Líder e a modelo não pode ser imunizada em hipótese alguma.

Na fase inicial da disputa, todos os brothers precisam entrar dentro de uma caixa com bolinhas. São 25 cartões espalhados pela caixa, e quem conseguir juntar ao menos três cartões passa para a próxima fase.

Yasmin e Giovanna Pitel foram as únicas que não passaram para a segunda fase. Nessa etapa, os cartões que eles conseguiram pegar valiam pontos. O brother que conseguisse acumular mais pontos, vencia o colar do Anjo.

BBB 24 - enquete UOL: quem a Líder Beatriz vai indicar ao Paredão no domingo? Resultado parcial Total de 3012 votos 15,64% Fernanda 20,68% Giovanna 7,07% Pitel 6,57% Raquele 50,03% Yasmin Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 3012 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash