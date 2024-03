Karoline Lima parou de seguir Militão no Instagram, apontam fãs

Fãs apontaram nas redes sociais que Karoline Lima não segue mais Éder Militão no Instagram.

O que aconteceu

Militão não está mais na lista de pessoas seguidas por Karoline. Ela segue 2.837 perfis, e nenhum deles é o do jogador. Ele, por sua vez, ainda segue a ex.

Os dois namoraram entre 2021 e 2022. O término, anunciado quatro dias antes do nascimento da filha dos dois, foi conturbado e envolveu até processo judicial.

Em meados de 2023, houve boatos de reconciliação. Nessa época, Karoline ficou hospedada na casa de Militão em Madri e os dois voltaram a se seguir nas redes sociais. No entanto, ela negou que tivesse voltado com o ex — e, em fevereiro deste ano, Karoline assumiu o namoro com o também jogador Léo Pereira.