Kaka celebra 11 anos de casamento com Simone: 'Resgatou do fundo do poço'

Kaká Diniz celebrou aniversário de 11 anos de casamento com Simone com declaração nas redes sociais.

O que aconteceu

O empresário usou as redes sociais para lembrar do dia em que se casaram. "É impossível não olhar para trás e poder dizer hoje: Valeu a pena. É impossível não se lembrar de cada tropeço no meio do caminho e saber que fomos sábios em recalcular a rota. É impossível não lembrar que você me completou no meu momento mais solitário".

"É impossível apagar da nossa história que você me fez enfrentar os meus próprios preconceitos e me constrangeu em amor. É impossível não se emocionar ao ver tudo que construímos juntos. É impossível não lutar todos os dias por nossa felicidade."

Ele também relembrou o momento conturbado que vivia quando conheceu a artista. "Você me ensinou que o amor vai além de uma palavra, pois o amor é uma verdadeira decisão. Há 11 anos, quando eu tinha apenas 27 anos, eu tive a melhor decisão da minha vida."

"Foi decidir te amar que me fez enxergar que a vida vale a pena; foi decidir te amar que entendi que jamais a minha vida faria sentido sem ter você ao meu lado; foi decidir te amar que me lembro todos os dias que você me resgatou do poço mais profundo da minha vida"

Kaka e Simone estão juntos desde 2013 e são pais de Henry, 9 anos, e Zaya, de 3.