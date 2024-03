Jojo Todynho reclama de rumores falsos na Globo: 'Até Boninho desmentiu'

Jojo Todynho reclamou dos rumores que saiu sobre ela na Globo e ressaltou que até o Boninho desmentiu em suas redes sociais.

O que aconteceu

Ela contou no Instagram que saiu uma nota da colunista Fábia Oliveira afirmando que a cantora tratava mal as pessoas na Globo. "O povo não tem o que inventar, mas é muito amor. Eu sinto que as pessoas queriam ser meus amigos e como não dou abertura não pode. A Fábia falou que eu trato mal os outros aqui na Globo".

Jojo desmentiu o rumor e apontou que Boninho também. "Só quem foi lá comentar e desmentir a nota dela: Boninho. Minhas camareiras estão todas aqui. Algum dia eu tive uma conduta errônea com vocês?", perguntou.

As camareiras ainda responderam que todos amam a artista no Projac. "Nunca. Todo mundo te ama".

A cantora também contou que nos estúdios Globo precisa seguir regras. "E aqui dentro da Globo tem uma coisa chamada compliance. Você pode estar mil anos aqui. Se você mexer um papel, você para lá no compliance".

Em seguida, ela mostrou o comentário do Boninho desmentindo. "Vou botar aqui pra vocês. Amei! É isso, gente! Não precisa fazer isso. Não gosta de mim, tudo bem. Agora ficar toda hora é nota. Toda hora. Eu tô quietinha no meu canto. Vou continuar".