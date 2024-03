Jojo Todynho posa com fuzil e afirma: 'Essa delegada vai dar trabalho'

Jojo Todynho, 27, posou para foto segurando um fuzil e demonstrou interesse em ser delegada de polícia.

O que aconteceu

A cantora, que faz faculdade de Direito, compartilhou o registro nos stories de seu perfil no Instagram. "Dia de curso. Essa futura delegada vai dar trabalho na pista", legendou na postagem.

A artista participou de uma aula em um centro de treinamento e formação de operações militares em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. Um módulo de curso no local, com 10 horas de duração, custa em média R$ 890.

Jojo Todynho começou o curso Direito em uma faculdade privada do Rio no ano passado. Na época, a famosa já havia externado o desejo em se tornar delegada. Atualmente, ela é contratada da Globo e integra o elenco do "Mesacast", atração que repercute os acontecimentos do BBB 24.