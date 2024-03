Travolta celebra 70 anos no Brasil e agradece Olinda por Carnaval pra ele

John Travolta, 70, usou sua conta no Instagram para compartilhar um vídeo de sua comemoração de aniversário, que aconteceu no Brasil.

O que aconteceu

O ator confirmou que passou seu aniversário de 70 anos, comemorado em 18 de fevereiro, em terras brasileiras. "Minha viagem ao Brasil para comemorar meu aniversário. Também quero agradecer a 'Olinda Brasil' que anualmente me dedica um carnaval. Obrigado, amigos. Com amor, JT", escreveu ele na legenda do vídeo.

Nas imagens compartilhadas, é possível ver o famoso no Rio de Janeiro. Na cidade, ele visitou praias e o Cristo Redentor.

Na publicação, Travolta também agradeceu ao Carnaval de Olinda. Por lá, todos os anos, um bloco desfila com um boneco gigante em homenagem ao ator.