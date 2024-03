Violonista prodígio 'traduz' música clássica para todos: 'Território novo'

A violonista clássica Gabriele Leite se apresenta nesta sábado (9) e domingo (10), no Sesc Pompeia, em São Paulo, dentro da sua primeira turnê pelo Brasil, em que mostra seu álbum de estreia, "Território".

A obra traduz as mudanças na trajetória musical da artista de Cerquilho, interior de São Paulo, até chegar a Nova York, onde fez mestrado e hoje é doutoranda pela Stony Brook University. "Essa jornada forjou o meu jeito Gabriele Leite de tocar, que é transformar a complexidade da música clássica em algo que chegue a todos os ouvidos."

O sonho de ser violonista surgiu aos 6 anos, mas o primeiro instrumento veio somente aos 9, após a família sentir a convicção de Gabriele em seguir no violão clássico. Mesmo com pouco acesso à renda, os parentes fizeram de tudo para ajudá-la. Essa trajetória de conquista da música clássica é traduzida no programa que a artista apresenta.

O show combina as músicas do primeiro álbum com obras de referência do violão clássico. Ela passeia por "Melodia Sentimental", de Villa-Lobos, e por cinco prelúdios, que são as suas últimas composições para violão do compositor brasileiro, escritas em 1940. "Essas melodias são verdadeiras preciosidades, que traduzem o Brasil de um jeito que todo mundo conhece", afirma.

A artista homenageia o catarinense Edino Krieger, trazendo "A Ritimata" em formato de um choro cheio de brasilidade. "Eu estou fazendo doutorado em Nova York e tenho tocado muita música clássica brasileira lá, mas tocar aqui é incomparável", resume. A reação que o público costuma esboçar é uma evidência de que Gabriele tem tido êxito no seu propósito.

Quando estou no palco e toco para as pessoas, elas gostam muito, dizem 'você domina' o palco. Eu nunca vi uma mulher preta tocar violão clássico e muito menos ver as pessoas se identificarem tanto, isso é um território novo.

Gabriele Leite Imagem: Reprodução/Tom-Ambroise Fenaille

O violão clássico é uma área complexa, dominada por músicos homens e brancos. Ao longo da sua formação, que passou pelo Conservatório Dramático e Musical Dr Carlos de Campos de Tatuí, interior de São Paulo, Gabriele Leite se inspirava em suas professoras. "As minhas professoras eram comprometidas, abriam a minha mente", relembra.

O gênero dominado pelos homens expunha a artista a comentários que tentavam desestimulá-la em seu propósito. "Eu escutava homens dizendo 'para tocar violão clássico tem que ter força e a mão grande'. Isso é combustível para me aperfeiçoar no violão como um ato de rebeldia, e conquistar esse lugar de prestígio serve para inspirar mais meninas a fazerem parte do violão clássico."

Essa trajetória que combina resiliência, dedicação e rebeldia fez com que Gabriele despontasse como uma artista que imprime uma personalidade simples e acessível à nova musica clássica. Aquilo que ela conseguiu a duras penas, agora, leva para diversos ouvidos.

Como intérprete, eu busco traduzir a música clássica, imprimir o meu estilo e devolver da forma mais palatável e simples possível.

A professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) Erika Ribeiro observa que o gênero clássico está em busca de comunicar e a música brasileira oferece muitas perspectivas diferentes. "Acho tão bonito o trabalho da Gabriele, pois ela conhece a tradição musical e apresenta uma música que é contemporânea no ouvir", avalia Érika, que teve o álbum solo "Ígor Stravinsky, Sofia Gubaidúlina, Hermeto Pascoal" indicado ao Grammy Latino 2022.

Gabriele figurou na lista Under 30 da Forbes, em 2020, e é a artista brasileira selecionada para a próxima edição do Classical NEXT, em Berlim, na Alemanha, o maior evento da música clássica contemporânea. A brasileira realizou ainda o concerto de abertura da cerimônia de posse do Brasil para o mandato de dois anos do Conselho de Segurança da ONU.

Data: 9 e 10/03/2024

Local: Sesc Pompeia

Endereço: R. Clélia, 93 - Água Branca, São Paulo | SP

Abertura da Casa: Sábado 19h30 / Domingo 16h30

Apresentação: Sábado 20h30 / Domingo 17h30 (esgotado)

Classificação etária: 18 anos | menores apenas acompanhados dos pais ou tutores legais.

Ingressos: R$ 40,00 (inteira) / R$ 20,00 (meia-entrada) / R$ 12,00 (credencial plena)

Vendas: https://www.sescsp.org.br/programacao/gabriele-leite/