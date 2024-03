Fernanda chora após perder Prova do Anjo do BBB 24: 'Fui muito burra'

Fernanda cedeu às lágrimas após perder a Prova do Anjo do BBB 24 (TV Globo) e foi consolada por Pitel.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Após a prova, Fernanda se queixou de que ia escolher a alternativa certa, mas acidentalmente "soprou" a resposta para Lucas Henrique (Buda), que saiu vitorioso e se tornou o novo Anjo.

Fernanda: "Eu sinto que era pra ser esse. Na próxima, já não acho que é. Eu senti que era pra mim, eu me senti alinhada. (...) Fui muito burra. O Anjo era nosso. Que ódio! Eu sou uma burra".

Pitel: "A gente vai tentar de novo".

Fernanda: "Eu ia pegar o três! O Anjo era nosso! Ia ser a nossa reviravolta. Ela [Beatriz] não ia votar na gente não, sua filha da p*ta, vai votar pra lá. 'A gente vai f*der seu jogo, sua idiota, porque a gente tem sorte'. Mas deu tudo errado! Que raiva! Eu ia pegar o três também, mas fui falar, ser boca de sacola. Que ódio! Era nosso, estava na mão. Eu estava com sorte e me estraguei".

Pitel: "Quem sabe uma coisa maior não esteja vindo por aí?".

Fernanda: "Ah, é, a coisa maior é eu ir pra casa, acabar meu sonho. Vai lá, sua otária, vai embora, sua burra do cacete. Eu ia escolher o três e não era pra ter falado nada. A gente ia comer risoto, eu não ia levar ninguém [pro Almoço do Anjo], ia falar que só queria ir com você".

BBB 24 - enquete UOL: quem a Líder Beatriz vai indicar ao Paredão no domingo? Resultado parcial Total de 3556 votos 14,60% Fernanda 21,93% Giovanna 6,61% Pitel 5,91% Raquele 50,96% Yasmin Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 3556 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash