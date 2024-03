Felipe Neto diz que explicou a Janja críticas feitas a Lula: 'Frustração'

Felipe Neto disse ter conversado com a primeira-dama Janja e explicado a ela as críticas feitas ao presidente Lula (PT) nas redes sociais.

O que aconteceu

O influenciador criticou Lula por ter nomeado o advogado Eduardo Felipe Alves Martins para a vaga de desembargador do TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1º Região). Martins, que é filho do ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Humberto Martins, também é próximo da família Bolsonaro, especialmente o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) — este foi o motivo que revoltou o youtuber.

Em postagem no X, Neto destacou que, enquanto seus apoiadores "se matam nessa guerra de comunicação para vencer o ultraconservadorismo", o petista indicou "o amigo de Flávio Bolsonaro no TRF-1". "Vontade é de virar as costas, esquecer tudo e todos e ir curtir meu patrimônio sem ter mais dor de cabeça", completou.

Posteriormente, um site petista noticiou que Felipe Neto teria "atacado" Lula e ameaçado "sair do Brasil para curtir sua grana". O influenciador rebateu o site, chamou a manchete de "exagero desmedido" e ressaltou que estava apenas "desabafando" sobre a indicação feita pelo presidente.

Em seguida, Felipe Neto ressaltou que conversou no privado com Janja e expôs para a primeira-dama sua "frustração", garantiu que ela "entendeu" seu posicionamento, e disse acreditar que Lula "também entendeu" suas críticas.

Ainda, Felipe lembrou que, após vencer as eleições em 2022, Lula disse não querer "bajuladores e sim, críticos" durante seu governo. Anteriormente, o youtuber havia criticado o petista por ter indicado seu advogado Cristiano Zanin para ocupar uma cadeira no STF (Supremo Tribunal Federal). Em postagens, o famoso tem destacado as posições do agora ministro na Corte que, diz ele, são alinhadas à direita e tem viés conservador.

Vale destacar que Felipe Neto foi um dos principais responsáveis por alavancar a campanha de Lula nas redes sociais em 2022. Apesar das críticas, ele garante que não se arrepende de seu endosso ao petista contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ainda, tem participado de ações do governo. Na próxima segunda-feira (11), ele participará de um seminário promovido pelo Ministério da Saúde que vai debater o papel da comunicação e das fake news durante a pandemia de covid-19.

Nomeações

Lula indicou dois advogados para o TRF-1. Além do amigo do clã Bolsonaro, também foi nomeado Flávio Jaime de Moraes Jardim. Os dois futuros desembargadores foram escolhidos pelo presidente a partir de uma lista elaborada pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) para preencher o chamado quinto constitucional, que obriga os tribunais federais do País a terem pelo menos um quinto de sua composição formada por juízes de outros ramos da magistratura e do Ministério Público.

Martins, além de ser amigo de Flávio, também teve o apoio de Zanin, o que teria influenciado Lula a nomeá-lo. Flávio Jaime, por sua vez, contou com o apoio do ministro do STF Gilmar Mendes.