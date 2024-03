'Família É Tudo': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 11 a 16/03

A novela "Família É Tudo", escrita por Daniel Ortiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.

Leia o resumo completo dos próximos capítulos:

Segunda-feira, 11 de março

Vênus questiona o advogado sobre a missão imposta por Frida para ela e seus irmãos. Tom se incomoda com o tratamento de Paulina. Mila implica com Lupita, e Guto fica contrariado. Júpiter acusa Hans e Catarina de terem falsificado o testamento da avó. Luca pensa em retirar a medida cautelar contra Electra. Mila se assusta com o comportamento de Hans ao questioná-lo sobre a morte de Frida e seu testamento. Paulina e Brenda confabulam contra Vênus. Tom vê Mathias com Gina. Leda convida Flávia e Carla para a missa de Frida. Lulu e Nanda se estranham na igreja. Tom revela para Vênus a traição de Mathias

Terça-feira, 12 de março

Vênus não acredita na denúncia de Tom contra Mathias. Júpiter se encanta com Elisa. Mathias tenta convencer Vênus de sua inocência. Luca vai à missa de Frida e reencontra Electra. Flávia e Carla chegam à igreja e descobrem traição de Júpiter. Plutão e Electra pensam em aceitar a missão deixada por Frida. Gina alerta Mathias que Vênus será investigada no caso de desvio de dinheiro praticado por ele. Brenda garante a Paulina que fará tudo para que ela fique com Tom. Vênus é presa.

Quarta-feira, 13 de março

Vênus é levada para a delegacia. Mathias e Gina fogem. Paulina se insinua para Tom. Leda e Marieta se divertem com o vídeo de Júpiter apanhando de suas noivas na igreja. Tom descobre que Mathias foi para o aeroporto. Vênus tenta se explicar na delegacia. Jéssica se irrita ao saber que Luca foi à missa de Frida. Tom agride Mathias no aeroporto e acaba contido por policiais. Hans conta para Mila que sabia do golpe de Mathias. Tom é preso por desacatar o delegado.

Quinta-feira, 14 de março

Tom é levado para a cela e Vênus ouve sua voz. Catarina paga a fiança de Vênus. Paulina diz a Vênus que Tom está casado com ela. Plutão não deixa Murilo contar para Electra sobre Jéssica e Luca. Lupita revela a Mila sua paixão por Júpiter. Elisa confirma a veracidade do testamento de Frida. Vênus descobre a dívida que Mathias fez em seu nome com os bancos. Mila incentiva Lupita a se insinuar para Júpiter. Lupita vê Júpiter e Elisa aos beijos. Tom descobre que Paulina mentiu para Vênus. Electra e Plutão convocam uma reunião com os irmãos para ajudar Vênus.

Sexta-feira, 15 de março

Vênus, Júpiter, Electra, Andrômeda e Plutão decidem aceitar a missão deixada por Frida. Paulina tem um surto e é agressiva com Pudim e Laurinha. Tom tira satisfações com Paulina sobre a mentira contada para Vênus. Mila demite Lupita, e Guto a consola. Elisa pede para viajar com Júpiter. Hans e Catarina se surpreendem com a decisão dos netos de Frida. Tom se declara para Vênus.

Sábado, 16 de março

Vênus fica impactada com a declaração de Tom. Paulina implora que Brenda arme novamente contra Tom e Vênus. Catarina pede para Andrômeda e Júpiter devolverem os bens que estão no nome de Frida. Chantal tenta consolar Lupita. Tom afirma a Ramón que convencerá Vênus de que não a traiu. Nanda sugere que Electra procure Jéssica. Catarina leva Vênus, Júpiter, Andrômeda e Plutão para o casarão de Frida. Electra vê Luca pedir Jéssica em casamento na festa de aniversário da ex-melhor amiga. Júpiter e Andrômeda ficam em choque ao ver o casarão em que terão que morar com os irmãos.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.