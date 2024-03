No Brasil, modelo posa decotada e cita perrengue com caipirinha e mosquitos

Demi Rose, 28, posa com vestido verde decotado no Brasil e é elogiada nas redes sociais.

O que aconteceu

A modelo britânica contou suas experiências no país. "Nessa viagem aprendi que caipirinhas não são minha praia (fiquei doente depois de duas). Os mosquitos brasileiros me amam. Dançar com minha melhor amiga na chuva com a banda local é sempre uma ótima ideia até você ver a filmagem depois", escreveu na legenda.

A famosa está no Brasil desde o início de fevereiro. Ela compartilhou vários momentos no país, destacando até as paisagens do Rio de Janeiro e de Trancoso.

Com um vestido decotado verde, valorizando seios e bumbum, fãs exaltaram Demi Rose. "Apenas os mosquitos [amam você]? Não acredito nisso", brincou um. "Absolutamente de tirar o fôlego, minha rainha", enalteceu outro. "Deixou essa paisagem mais linda ainda", acrescentou um terceiro.