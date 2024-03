Davi e Alane estão no Castigo do Monstro no BBB 24

Lucas Henrique venceu a Prova do Anjo neste sábado (9) no BBB 24 (Globo). A disputa foi de habilidade e sorte. Ele escolheu Davi e Alane para o Castigo do Monstro.

O que aconteceu

Lucas ganhou seu segundo colar do Anjo no BBB 24. Ele escolhe Leidy, Yasmin Brunet e MC Bin Laden para o almoço do Anjo.

Davi e Alane serão os Monstros da semana. Eles vão vestir roupas de bruxa e espelho. A sister, que faz aniversário hoje, reclamou que foi um "belo presente". O baiano, que estava no VIP, foi direto para a Xepa.

Veja como foi a Prova do Anjo

MC Bin Laden não participou da disputa por consequência da Prova do Líder.Ele foi o segundo a sair da prova, e já sabia que não poderia estar na Prova do Anjo.

Yasmin e Lucas Henrique participaram. No entanto, caso um deles ganhasse, como foi o caso, não estariam imunes. Lucas já está no Paredão por ter sido o primeiro a ser eliminado da Prova do Líder e a modelo não pode ser imunizada em hipótese alguma.

Na fase inicial da disputa, todos os brothers precisam entrar dentro de uma caixa com bolinhas. São 25 cartões espalhados pela caixa, e quem conseguir juntar ao menos três cartões passa para a próxima fase.

Yasmin e Giovanna Pitel foram as únicas que não passaram para a segunda fase. Nessa etapa, os cartões que eles conseguiram pegar valiam pontos. O brother que conseguisse acumular mais pontos, vencia o colar do Anjo.

BBB 24 - enquete UOL: quem a Líder Beatriz vai indicar ao Paredão no domingo? Resultado parcial Total de 2906 votos 15,83% Fernanda 20,61% Giovanna 7,23% Pitel 6,64% Raquele 49,69% Yasmin Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2906 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash