Dalton Vigh diz que levava 'toco' por motivo curioso; saiba qual

Naquela época tocava disco music. Existia o momento da música lenta, e chegava a hora de chamar as meninas para dançar. O que eu tomei de toco por causa da altura [...]. Eu com 12 anos tinha 1,76m e as meninas tinham 1,5m de altura.

Dalton Vigh, ator

Na tentativa de conquistar uma parceira para dançar, Dalton Vigh não tinha chances. "Tomei toco. Eu ouvia 'Não, você é muito alto'", conta Dalton, entre brincadeiras de Otaviano Costa e Yas Fiorelo, que comandam o programa.

Dalton Vigh será Pôncio Pilatos, mas não tem religião: 'Cético, mas crente'

Prestes a viver Pôncio Pilatos no espetáculo "Paixão de Cristo de Nova Jerusalém", em Pernambuco, Dalton Vigh disse em entrevista no Otalab que não tem uma religião.

Eu sou cético, mas eu sou crente ao mesmo tempo. Tenho a minha forma de acreditar nas coisas. Não sigo qualquer religião, mas eu acredito em reencarnação, acredito que Jesus deve ter existido mesmo. O importante é o que ele disse.

Dalton Vigh

Na trama e na história da religião cristã, Pôncio Pilatos é o prefeito de uma província romana e conhecido como o juiz que não se intrometeu na condenação de morte de Jesus Cristo na Cruz.

Mesmo com sua experiência consagrada de atuação na televisão brasileira, a cidade-teatro de Nova Jerusalém exige novas habilidades de Dalton Vigh no palco do espetáculo.

"Estou acostumado a decorar, fazer as marcas e tudo mais. Agora, a equipe primeiro grava a parte do áudio e depois você trabalha em cima disso. É uma dublagem, porque você fala também, é necessário saber o texto de qualquer forma. Quando vamos gravar a trilha, precisamos ter o personagem na cabeça".

Globo cogitou não estrear 'O Clone' após 11 de Setembro

Os ataques de 11 de Setembro de 2001 às Torres Gêmeas, em Nova York, quase mudaram a programação das novelas da Globo. No Otalab desta semana, Dalton Vigh, que interpretou um vilão na trama de "O Clone", contou que a emissora cogitou adiar a estreia da trama, até então marcada para três semanas após os ataques.

Teve uma preocupação na Globo, porque se tratava de mundo islâmico. Já existia a suspeita de que se tratava de um atentado terrorista. Aconteceram reuniões de cúpula para ver se teríamos a estreia da novela ou se seria a reprise de alguma coisa.

Dalton Vigh

Segundo o ator, o elenco de "O Clone" estava testando maquiagem para uma gravação quando a primeira torre do World Trade Center foi atingida. Enquanto a equipe procurava entender o que acontecia, houve a queda da segunda torre. "Todo mundo congelou."

A novela estreou em 1° de outubro, como planejado, e se tornou um dos maiores sucessos do canal. Dalton diz acreditar que o cenário internacional fez com que as pessoas tivessem mais interesse pela novela. "A curiosidade sobre o mundo islâmico ajudou a alavancar a audiência."

