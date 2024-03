Carolina Dieckmann esbanja elasticidade e impressiona fãs: 'Sinto saudade'

Carolina Dieckmann esbanjou elasticidade aos 45 anos e impressionou fãs nas redes sociais.

O que aconteceu

Ela compartilhou uma série de fotos no Instagram fazendo exercícios de alongamento. "Toda vez que eu coloco uma roupa de fazer esporte, a primeira coisa que eu sinto é saudade. Fui uma menina apaixonada por ginástica olímpica."

A atriz acrescentou que assim se conecta com essa sua versão toda vez. "Mas ao me vestir assim eu me conecto com aquela criança espevitada, que andava dando estrelas e assistia TV com as pernas abertas, alongando com o peito no chão"

"Gosto de me ver nela, um futuro que nunca se perdeu de si, se 're-conhecer' é sempre bonito, além de ser tão bom..."

Nos comentários, os fãs elogiaram e ficaram impressionados. "Essa encontrou a fonte da juventude e não compartilhou com mais ninguém", afirmou uma seguidora. "Na ponta dos pés", disse outra. "Maravilhosa", completou mais um.