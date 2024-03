Boninho comenta vídeo de Anjo Lucas e faz mistério: 'Puro suco de reality'

Boninho se manifestou após Lucas Henrique (Buda) vencer a Prova do Anjo do BBB 24 (TV Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O diretor do programa comentou sobre o vídeo do Almoço do Anjo. Camila Moura, ex-mulher de Lucas que terminou o relacionamento durante o confinamento dele, já afirmou que não vai gravar um recado para o brother.

"Não era esperado, mas, sim, Buda ganhou mais uma prova. E aí... que Prova é essa? Prova do Anjo. E o que tem no Anjo? Tem recado. E que recado tem? Você quer saber que recado tem? Então fica ligado, amanhã, mais ou menos 13h", disse Boninho, em publicação no Instagram.

"E domingão à noite tem Paredão. Com todo o resumo do que aconteceu. Gente... Ele não chamou a Pitel!", riu.

Na legenda, o diretor ainda acrescentou: "Vocês pediram e a gente entrega puro suco de reality! Tem amor, traição, muita 'DR', tem prova raiz e tem dor de cotovelo! Eita novelinha das boas!".

BBB 24 - enquete UOL: quem a Líder Beatriz vai indicar ao Paredão no domingo? Resultado parcial Total de 4414 votos 13,25% Fernanda 21,66% Giovanna 6,00% Pitel 6,82% Raquele 52,27% Yasmin Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 4414 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash