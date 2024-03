Em papo sobre relacionamento, Matteus revela: 'Gosto de mulher mais criada'

No BBB 24 (Globo), Matteus conversou com Alane, Bia e Isabelle sobre seus antigos relacionamentos e revelou para as sisters que prefere mulheres mais velhas.

O que aconteceu

No papo, os brothers falaram sobre as idades das pessoas com quem já se relacionaram e Alegrete contou: "A minha ex-namorada era de 1989."

Isabelle perguntou se tratava-se de Deniziane — o que Matteus recusou: "O que? A Anny tem 30 anos. Quem nasceu em 89 vai fazer 35."

As meninas, então, questionaram se o brother gosta de mulheres mais velhas: "Eu tinha 23 e ela 30. Gosto de mulher mais criada. Aprendi muito! Não é querendo me gabar, mas me considero uma pessoa mais madura."

Matteus completou: "As gurias da minha idade, quando eu tinha 23 anos, eram muito festeirinhas. Não que eu não goste de uma festa, mas só queriam isso."

