BBB 24: Lucas Buda conta acordo que fez com ex para se referir a mulheres

No BBB 24 (TV Globo), Lucas Henrique (Buda) discutia gírias e expressões com os brothers quando citou um acordo que fez com sua ex-mulher, Camila Moura.

O que aconteceu

Lucas conversava com Yasmin Brunet, MC Bin Laden e Fernanda sobre gírias, como "mano", usadas para se referir a outras pessoas. Lucas, então, apontou que mudou a forma com que costumava chamar mulheres.

MC Bin Laden: "'Mano' aqui [em São Paulo] também tem, 'mano' e 'mana'".

Fernanda: "Lá [em Noterói] tem muito as 'mina', mas 'mana' não. 'Vida' tem muito. 'Ô vida'. 'Vida' é muito natural, aqui não tem muito 'vida', né?".

Yasmin: "Nossa, não. Isso é coisa de paulista".

Lucas: "Na verdade, a Camila fala que eu não devo chamar nenhuma mulher que não seja pelo nome. Eu tinha muito hábito de falar 'meu bem, ô, meu bem'".

