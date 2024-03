BBB 24: Camila Moura, ex de Lucas Buda, conquista 2 milhões de seguidores

Camila Moura, ex-mulher de Lucas Henrique (Buda), do BBB 24 (TV Globo), chegou a dois milhões de seguidores no Instagram.

O que aconteceu

A professora atingiu o número multimilionário de seguidores no Instagram após terminar seu casamento com o brother. Ela mostrou fotos de Lucas no lixo, além de uma mala feita. Camila chegou ao seu primeiro milhão há menos de uma semana.

O caso aconteceu depois de Lucas flertar com Pitel no reality show. Ele ainda não sabe do fim de seu relacionamento, e, hoje, chegou a se mostrar empolgado para receber um vídeo da mulher após vencer a Prova do Anjo.

Lucas, até o momento, conta com 154 mil seguidores em sua página oficial no Instagram.

