Atriz pornô está em estado vegetativo após ser achada desmaiada em clínica

A atriz pornô Emily Willis, 25, está internada em estado vegetativo depois de ter sido encontrada inconsciente em uma clínica de reabilitação de Malibu, Califórnia, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

"Emily está em coma vegetativo e lutando por sua vida", diz comunicado publicado pela família da atriz em um site de financiamento coletivo para arrecadar fundos a fim de custear a internação da artista do entretenimento adulto.

Willis foi para o centro de reabilitação no começo de fevereiro para tratar dependência química. No local, ela sofreu uma parada cardíaca, no último domingo (4), supostamente provocada por uma overdose, segundo informações do TMZ. A família, entretanto, negou que a internação tenha sido ocasionada por overdose. Os exames toxicológicos realizados no hospital não teriam constatado a presença de drogas em seu organismo.

Família da atriz estipulou a quantia de US$ 60 mil (R$ 300 mil) para ser arrecadado na "vaquinha". Até o momento, eles conseguiram US$ 45 mil (cerca de R$ 221 mil). A quantia é para custear a internação, consultas médicas e remédios.

Emily Willis começou na indústria pornô em 2017 e também já posou para revistas como a Penthouse. Ela acumula mais de dois milhões de seguidores no Instagram.