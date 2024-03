Atriz explica por que recusou fazer cena de sexo em Glee: 'Não nessa idade'

Amber Riley, 38, explicou que recusou fazer cena de sexo em "Glee" porque não achou apropriado para a idade de sua personagem, Mercedes, que na trama era uma adolescente no colegial.

O que aconteceu

Riley disse que escreveram uma cena em que Mercedes perde a virgindade com o namorado, Sam, interpretado por Chord Overstreet, mas ela se negou a gravar. A atriz explicou que não via sentido, porque na série sua personagem era uma jovem cristã, que preservava a virgindade e, subitamente decidir ter a primeira transa, é algo que essa personagem "não poderia fazer". As declarações foram no podcast And That's What You Missed.

Amber também ressaltou que a cena poderia influenciar negativamente o público da série, majoritariamente jovem e citou sua criação na igreja. "Cresci como uma garota da igreja. Isso simplesmente não aconteceria, não nessa idade [adolescência] e não de forma tão fácil".

Com a recusa da atriz, a cena não foi gravada. "Ser pressionada a gravar essa cena e fazer isso por outra pessoa quando não é algo em que você de fato de acredita, a mensagem que isso poderia passar para outras meninas não teria sido boa".

"Glee" foi ao ar entre 2009 e 2015 e foi um sucesso internacional entre o público a jovem. A trama, no estilo musical, era estrelada por Lea Michele, Amber Hiley, Darren Criss, entre outros.