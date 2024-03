Ana Hickmann reage a post de Edu Guedes e deixa coração; confira

Ana Hickmann, 43, deixou um emoji de coração em uma publicação de Edu Guedes, 49, nas redes sociais nesta sexta-feira (8).

O que aconteceu

A apresentadora deu apoio ao chef após anunciar que estaria no Porsche Cup Brasil. Ela deixou um coração no post do Instagram.

O famoso declarou que pretende ser campeão da competição. "Estar aqui é um sonho e vou lutar para ser campeão mais um ano. Obrigado a todas as empresas que acreditam no meu trabalho!", escreveu na legenda.

Apesar de Hickmann afirmar estar solteira, os fãs apoiaram um relacionamento com Edu Guedes. "Ele ficou ainda mais bonito depois que está com Ana! Homem temperado", indicou uma. "A cara de felicidade de quem está pegando a Ana Hickmann", brincou outra. "Quem tem uma Ana já é campeão", ressaltou uma terceira.