'A Infância de Romeu e Julieta': Resumo dos capítulos de 11 a 15/03

A novela "A Infância de Romeu e Julieta", escrita por Íris Abravanel, vai ao ar de segunda a sexta, às 20h45, no SBT e no Prime Video.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Leia o resumo dos capítulos:

Segunda-feira, 11 de março

Na festa de Alex, Mauro reconhece Laura, a ex-mulher dada como morta. Fausto diz a Hélio, Clara e Leandro que retirou livros de Shakespeare do Mundo da Imaginação e isso está afetando a vida real. Laura diz a Mauro que sumiu porque bateu a cabeça ao mergulhar e ficou sem memória. Mauro revela para Alex e Ian quem é a mãe deles.

Terça-feira, 12 de março

Alex fica confuso com a situação da mãe, enquanto Ian fica muito contente. Vitor se recusa a pagar a gangue Pedalzera. Mauro diz a Mariana que o retorno de Laura não vai atrapalhar o namoro deles. Vitor cobra de Glaucia o apartamento prometido. Laura relembra Mauro que eles ainda são casados e pergunta se ele ainda a ama.

Quarta-feira, 13 de março

Dimitri, Ellen, Ian e Nath vão atrás dos livros de Shakespeare. Lado Vila e Lado Torre resolvem selar acordo de paz entre os lados, mas Téo e Karen não gostam da ideia. Telma e Daniel se beijam. Laura tenta se aproximar de Alex. Clara pede a Hélio que se aproxime de Fausto. Mariana pede um tempo a Mauro, para que ele se resolva com Laura.

Quinta-feira, 14 de março

Romeu diz a Bernardo que sabe da crise entre ele e Vera. O menino reclama ainda que o pai está saindo muito com o Téo. O empresário decide reunir os dois filhos no mesmo encontro. Laura fica brava com Mauro por proibi-la de ver os filhos. Dimitri, Ellen, Ian e Nath propõem que Romeu e Julieta se encontrem no Mundo da Imaginação. No encontro com Bernardo e Téo, Romeu não aparece.

Sexta-feira, 15 de março

Téo pergunta a Bernardo se a família Monteiro não o aceitou. Laura se encontra com os filhos na casa de Mauro. Vitor vai até a Monter Holding e manda uma foto para Glaucia. A vilã vai até a empresa e os dois trocam ameaças. Daniel diz a Telma que não quer viver mais na sombra de Mariana. Vitor encontra Leandro e diz que tem algo a dizer.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.