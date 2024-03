'Arthur tem nos ensinado muito': a homenagem de Zé Vaqueiro ao filho caçula

Zé Vaqueiro, 25, emocionou o público com uma homenagem ao filho Arthur, nesta quinta-feira (7), durante a gravação do DVD "Ser Tão Eu", no Classic Hall, em Olinda (PE).

O que aconteceu

Músico cantou "Eu Escolheria Você", canção dedicada ao bebê, e arrancou lágrimas de parte do público. O momento foi marcado por efeitos especiais e uma interpretação emocionada do artista.

Eu agradeço a Deus pela minha família, pelos meus filhos e por tudo o que ele me abençoou. Eu sou muito grato. Independentemente de qualquer coisa que esteja acontecendo na minha vida, eu sou muito grato. Já, já o Arthurzinho estará em casa. Com fé em Deus Zé Vaqueiro, durante gravação de DVD

Arthur, que nasceu em julho de 2023, foi diagnosticado com uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13. Ele está internado em um hospital particular, em Fortaleza (CE), desde o nascimento.

Ele está bem. Graças a Deus! Espero que em breve ele esteja indo para casa. O Arthur tem nos ensinado muitas coisas Zé Vaqueiro

Nara de Sá, mãe do cantor Zé Vaqueiro, durante gravação de DVD do músico Imagem: Ricardo Pedro Cruz/UOL

Nara de Sá, mãe do cantor, destaca o papel da fé no processo de recuperação do neto. "Eu disse desde o começo: 'Zé, a única coisa que você precisa ter na sua vida é acreditar que Deus pode tirar ele dali, sem sequelas.' Ele pode, sim, sair dali. Arthur veio com um propósito."

'Mudou a minha cabeça'

Zé Vaqueiro grava primeiro DVD da carreira em Olinda (PE) Imagem: Rafael Aroeira/Divulgação

A paternidade transformou profundamente a vida do artista. Em entrevista à reportagem de Splash, que acompanhou a gravação do DVD, o músico confidenciou o que mudou após a chegada dos filhos.

Quando a gente não tem filhos, a gente é meio desbravador. A gente não tem medo de nada. Depois que eu tive o Daniel, que é o meu primeiro filho, eu fico com medo de muita coisa. Mudou a minha cabeça sobre responsabilidade e referência, porque eu sei que eu sou a referência que ele quer para a vida dele Zé Vaqueiro

O cantor também falou sobre a busca por ser um exemplo positivo para os filhos. "Que os meus filhos olhem para mim, e digam: 'Quero ser igual ao meu pai'. Que eu seja um grande homem na frente deles. Ter força, garra, determinação e respeito pelo próximo."

Arthur

Zé Vaqueiro com o filho, em foto publicada nas redes sociais Imagem: Reprodução/Instagram

O filho caçula do cantor nasceu no dia 24 de julho de 2023, e precisou ser internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital particular em Fortaleza (CE). Ele foi diagnosticado com uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13.

A condição genética rara, que também é conhecida como síndrome de Patau, interfere no funcionamento regular das células, provocando diversas malformações no desenvolvimento do feto. O tratamento é focado em aliviar os sintomas e complicações associadas às malformações.

No início de fevereiro, Zé explicou que a equipe médica prefere ser cautelosa antes de definir a data da alta. "Quando tiver a plena certeza que ele vai para casa bem, que a gente consiga ter bons momentos com ele em casa e não passe por situações delicadas onde a gente não possa ajudar", disse o artista, durante o Caldeirão com Mion (Globo).

A influenciadora digital Ingra Soares, mulher do cantor, falou sobre a dificuldade de ver o pequeno internado. "Filho, se eu pudesse, te tirava daqui, sentiria todas as suas dores só para te ver bem. Quando você passa mal assim com essa queda de saturação, ver você todo 'roxinho', paralisando sem se mexer, me mata por dentro. Me sinto tão incapaz, não posso fazer nada", publicou a influenciadora, em janeiro, no Instagram.

