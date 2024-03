Vida no sertão, filho e lágrimas: Zé Vaqueiro canta própria história em DVD

Zé Vaqueiro, 25, cantou a própria história, na noite de quinta-feira (7), durante a gravação do primeiro DVD da carreira: "Ser Tão Eu". O show aconteceu no Classic Hall, em Olinda (PE), e reuniu familiares, convidados e uma legião de fãs do cantor.

A apresentação mostrou as origens do artista e o caminho que ele precisou percorrer até alcançar projeção nacional. Logo na abertura, efeitos especiais simulavam as "tempestades" que o músico precisou enfrentar até realizar o sonho de viver de música.

Eu nasci em Ouricuri, no interior do Pernambuco, e foi lá que aconteceu tudo. É lá que estão as minhas raízes. É o meu primeiro DVD, e em casa Zé Vaqueiro, em entrevista exclusiva a Splash

O show explorou as muitas facetas do cantor. "Eu sempre gostei de tudo um pouco. O DVD 'Ser Tão Eu' é justamente para mostrar esse lado meu, que é ser de tudo um pouco. Quem me conhece, convive comigo, sabe que eu sempre apareço com alguma surpresa nova. De coisas que eu sonhava quando era pequeno e que hoje posso fazer."

Ele também apresentou algumas regravações, como "Chão de Giz", Sonho por Sonho", "Liga Pra Mim", "Se Eu Pedir Cê Volta", "Deixaria Tudo", "Não Posso Dizer Adeus" e "Longe Um Do Outro".

Família

Nara de Sá, mãe do cantor Zé Vaqueiro, durante gravação de DVD do músico Imagem: Ricardo Pedro Cruz/UOL

Splash acompanhou parte da gravação ao lado de familiares do artista. Nara de Sá, mãe do cantor, fez jus ao título de fã número um: cantou e dançou todas as músicas do filho. "É uma emoção muito grande. Ele está lindo demais naquele palco", comentou a mãe de Zé Vaqueiro.

Dona Liosa, avó do cantor, não tirava os olhos do palco. Ela, que teve um papel fundamental na criação do músico, abria um sorriso de orelha a orelha cada vez que o neto começava uma nova canção. A roupa de festa também entregava o orgulho que sentia ao testemunhar as conquistas de Zé.

Homenagem ao filho

Zé Vaqueiro com o filho Imagem: Reprodução/Instagram

O artista emocionou o público com uma homenagem ao filho Arthur. Ele cantou "Eu Escolheria Você", canção dedicada ao bebê, e arrancou lágrimas de parte do público. O momento foi marcado por efeitos especiais e uma interpretação emocionada do artista.

Eu agradeço a Deus pela minha família, pelos meus filhos e por tudo o que ele me abençoou. Eu sou muito grato. Independentemente de qualquer coisa que esteja acontecendo na minha vida, eu sou muito grato. Já, já o Arthurzinho estará em casa. Com fé em Deus Zé Vaqueiro, durante gravação de DVD

Participações especiais

Gravação de DVD contou com as participações de Murilo Huff e João Gomes Imagem: Maria Cecília Eduardo/UOL

A gravação do DVD contou com as participações especiais de Murilo Huff, João Gomes e Manu Bahtidão. A artista, que foi a primeira a subir no palco, cantou "Baby" ao lado do anfitrião.

Zé Vaqueiro recebeu na sequência João Gomes, com quem cantou "Arriadin Por Tu". A participação foi muito aplaudida pelo público, que vibrou quando o convidado cantou "Dengo" — música que acumula mais de 60 milhões de visualizações no YouTube.

É uma coisa que a gente vem querendo fazer há muito tempo. É uma oportunidade e tanto a gente se reunir e fazer um musicão. E se Deus quiser, e abençoar, o pessoal vai ouvir muito João Gomes

Murilo Huff fechou a lista de participações especiais com a música "Emocionalmente Envolvido". "Hoje é um dia muito especial. Poder fazer parte desse projeto de um grande amigo que a música me trouxe. Estou superfeliz", disse o músico, em conversa com a reportagem.

*Repórteres de Splash viajaram a convite da organização do evento