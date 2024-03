Yas: Ataques racistas aos participantes pretos do BBB 24 são inadmissíveis

Os administradores das redes sociais de Leidy Elin, 26, e Raquele, 23, promoveram um exposed dos ataques racistas de que ambas têm sido vítimas nesses espaços. Os agressores costumam relacionar suas ofensas raciais ao descontentamento gerado por ambas serem aliadas de Yasmin Brunet, 35, no BBB 24 (Globo).

Yas Fiorelo, apresentadora do Splash Show, criticou veementemente esse tipo de violência contra as duas sisters. "Acho até absurdo ter que comentar isso, mas é tão infeliz você se deparar com essa realidade! Podemos até não gostar da trajetória das pessoas lá dentro, mas isso não nos dá o direito de usar esse ranço para justificar comentários racistas."

Yas recordou a medida adotada por Camilla de Lucas, 29, para se precaver nesse sentido em 2021. "Antes de entrar no BBB, ela deixou uma procuração assinada com seus advogados, para processar as pessoas caso sofresse ataques racistas [enquanto estivesse] lá dentro - e isso aconteceu de fato."

Para a apresentadora, a atitude de Camilla naquele então reflete o quanto essa realidade lamentável ainda é cotidiana. "Pense você na preocupação que uma pessoa preta tem que ter ao entrar em um programa desses. Veja a violência que é estar nesse lugar e ficar preocupado se as pessoas, lá fora, estão te chamando de todo tipo de coisa racista."

Homenagem de Rodriguinho ao BBB não tem o menor cabimento

Rodriguinho, 47, surpreendeu seus seguidores das redes sociais ao anunciar que está fazendo uma tatuagem em homenagem ao BBB 24 (Globo). A ilustração escolhida por ele recria os robôs da logo do reality, do qual Rodriguinho foi eliminado recentemente.

Leão Lobo considerou a atitude do pagodeiro sem o menor cabimento. "É incompreensível esse rapaz. Ele foi para o Big Brother, só fez besteira, aí sai e vai homenagear o programa? O que se passa pela cabeça deste pisciano? Eu estou cobrindo a cara de vergonha alheia!"

