Time homenageia mulheres com vídeo de menina limpando campo e gera críticas

Uma homenagem publicada por um time da segunda divisão espanhola em alusão ao Dia das Mulheres causou polêmica nas redes sociais.

O que aconteceu

Uma jovem aparece varrendo o campo do Real Sporting de Gijón em um vídeo publicado na rede social X na manhã de hoje. Após limpar parte do gramado, ela opera uma máquina para pintar o campo.

Com a máquina, ela desenha o símbolo feminino no meio do campo. "Um símbolo que nos une geração após geração", afirma a legenda.

Alguns seguidores replicaram fotos do momento em que a jovem limpa parte do gramado com uma vassoura para criticar a homenagem. "Me diz que vocês não publicaram o vídeo de uma mulher varrendo para comemorar o 8 de março", afirmou um deles.

Enquanto alguns classificavam a homenagem como machista, outros defendiam que aquele era um processo natural para o cuidado do campo. "Olha o vídeo de novo. Ela está pintando o símbolo da mulher no campo", disse outro seguidor.

Uma nova versão do vídeo, sem a jovem com a vassoura, foi publicada sete horas depois pelo clube. A versão anterior, porém, continuava disponível na tarde de hoje.