Tiago Abravanel sobre distância de Silvio Santos: 'Não sei o que ele sente'

Tiago Abravanel, 36, abriu o coração sobre sua relação com Silvio Santos, 93, e admitiu que ele e o avô não têm uma relação de proximidade.

O que aconteceu

O cantor afirmou que, por muito tempo, achou que, devido ao fato de ser membro de uma família pública, tinha a "responsabilidade de honrar o legado" dos Abravanel, e em muitas ocasiões deixou de viver e agir como gostaria por medo de como a família reagiria ou como afetaria a imagem de seus parentes.

Hoje, o artista ressalta ter mudado porque sua família, assim como qualquer outra, é múltipla e não houve "restrição" a ele pelo fato de ser gay. As declarações foram durante participação no podcast Cara a Cara.

Segundo o cantor, a relação com Silvio e demais membros da família Abravanel não é de muita proximidade, tampouco é a "família margarina" dos comerciais de TV. "Hoje eu entendo que o meu núcleo familiar é minha mãe, minhas irmãs, meu marido, amigos próximos, que são as pessoas que me conhecem em todos os buracos, que eles estão próximos de mim e trocam comigo."

Infelizmente, a gente [família Abravanel] não tem uma super proximidade por inúmeras circunstâncias que não têm a ver com o fato de eu ser gay. Não tem a ver com isso. Acho que são muitas circunstâncias que fizeram com que o homem que sou hoje não cresceu dentro dessa formação familiar.

Tiago Abravanel

Tiago ainda comentou sobre rumores de que Silvio Santos teria "vergonha" dele e confessou não saber o que o avô sente por ele. "O povo gosta de falar mal, e falam assim 'nossa, o Silvio Santos deve ter vergonha de ter um neto desses'. Aí te pergunto: 'o que será que o Silvio Santos deve ter pelo Tiago Abravanel?' Então, nem o Tiago Abravanel sabe direito, porque a nossa proximidade não é tanto a ponto de eu saber o que ele gosta em mim e o que ele não gosta em mim."

Antes, falar sobre isso, era desesperador, não podia tocar nesse assunto, falar sobre isso, mas hoje entendo que não tem por que não falar. Eu amo meu avô dentro de um imagético e de uma condição de proximidade que não é a proximidade que eu tinha com meu outro avô [paterno] que já faleceu, que eu saía do colégio ia para a casa dele. Essa construção de relação de avô e neto eu não tive com o Silvio.

Tiago Abravanel

O cantor concluiu afirmando que é necessário aprender a lidar com as próprias expectativas. "E que bom que hoje os meus primos, filhos das minhas tias, irmãs da minha mãe, hoje têm a oportunidade de estarem perto do vô Silvio, que é uma oportunidade que eu não tive. Não posso criticar isso, mas sei que isso gera e o que não gera em mim. Só pertence a mim. A gente não consegue não criar expectativa, mas precisa ter sabedoria para entender o quanto essa expectativa te afeta ou não te afeta".