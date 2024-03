Tatau, ex-Ara Ketu, anuncia morte da filha de 34 anos: 'Sempre vou te amar'

O cantor Tatau, 55, anunciou em comunicado nas redes sociais a morte de sua filha, Thamilis Dórea, 34, em decorrência de um Linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que se origina no sistema linfático.

O que aconteceu

Tatau disse que vivenciou meses de batalhas internas e lamentou a morte de Thamilis. "São meses subindo no palco, no trio, no avião, viajando de ônibus sem deixar transparecer minhas batalhas internas. A música é meu alimento, ela me dá força, mas nem sempre a gente consegue ser forte o tempo todo e hoje o guerreiro sentiu o golpe. Esse é meu momento de dor".

Cantor se declarou para filha. "Thamilis sempre foi uma garota/mulher muito turrona, cabeça dura e que me dava muito trabalho, mas o seu sorriso abria qualquer fechadura, era cativante! Comigo sempre muito carinhosa, amorosa e uma filha que amava ser mãe. Ela me deu minha primeira neta e me mostrou uma outra forma de enxergar o amor. Descanse em paz, minha filha! Sempre vou te amar!".

Thamilis Dórea revelou no final do ano passado o diagnóstico com Linfoma de Hodgkin, câncer que atinge o sistema linfático, conjunto composto por órgãos (linfonodos ou gânglios) e tecidos que produzem as células responsáveis pela imunidade e vasos que conduzem essas células através do corpo.

Na ocasião, em postagem no Instagram, ela desabafou e disse ter demorado para aceitar sua "nova condição". Em um texto, Dórea escreveu que se questionou sobre o porquê da doença atingi-la, mas que buscou fortalecer sua fé e se tratar. A jovem trabalhava como maquiadora e trancista. Ela deixou a filha, Sophia, 10.

Famosos prestaram condolências

Nos comentários da postagem de Tatau, diversos famosos se solidarizaram com o ex-integrante do Ara Ketu. "Que Deus fortaleça você e toda família. Meus sentimentos", escreveu Xand Avião. "Meus sentimentos, irmão! Que Deus a receba de braços aberto e conforte seu coração", disse Beto Jamaica. "Todo amor e acolhimento para vocês", postou a cantora e apresentadora Larissa Luz. "Nossos sentimentos, Tatau", publicou o perfil do Ara Ketu.

Após as manifestações de apoio, Tatau agradeceu pelas mensagens de carinho. "A dor é imensa, mas o amor e a força que vocês estão me enviando são fundamentais nesse momento tão difícil", disse.