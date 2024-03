Ex-Nightwish, Tarja Turunen e Marko Hietala vêm ao Brasil lavar a alma

Tarja Turunen e Marko Hietala, ex-integrantes da banda de metal sinfônico Nightwish, se apresentam juntos hoje (8) em São Paulo. Será a primeira vez que brasileiros veem os dois no mesmo palco desde que a banda tocou por aqui em 2005, último ano da vocalista no grupo. Mas na verdade os dois nunca foram realmente parte do Nightwish.

A adorada banda finlandesa sempre pertenceu ao seu autoritário líder, o tecladista Tuomas Holopainen, que ainda hoje manda e desmanda no grupo. Ele, em 2005, demitiu Tarja e o marido, o argentino Marcelo Cabuli, na época empresário do grupo, com uma carta entregue em mãos e divulgada para o mundo. Em 2020, foi a vez de Marko deixar o Nightwish, mas alegando estar sofrendo de depressão e de desilusão com o mercado fonográfico.

Tarja Turunen e Tuomas Holopainen em foto tirada em 2005, ano em que a vocalista foi demitida por ele Imagem: Mick Hutson/Redferns/Getty Images

Portanto a turnê por nove cidades brasileiras, que começa hoje (8), na capital paulista, e termina no dia 19/3, no Recife, é uma chance de 1) os dois lavarem a alma por aqui e 2) os fãs descobrirem quem eles são realmente como artistas, longe da tirania e principalmente da influência musical de Tuomas.

Os shows da turnê conjunta, "Living the Dream - The Hits Tour 2024", são divididos em duas partes. Marko abre a noite com a própria banda, que ele voltou a colocar na estrada dois anos depois de sua saída do Nightwish. Ele deve apresentar um show menos pesado, com mais influências do rock progressivo.

Marko Hietala, ex-baixista do Nightwish, inicia turnê pelo Brasil ao lado de Tarja Turunen, ex-vocalista da banda finlandesa Imagem: Sergione Infuso/Corbis/Getty Images

Na sequência, Tarja se apresenta também com sua própria banda. Ela lançou seu primeiro álbum de grandes sucessos em 2022, "Best of Tarja - Living the Dream", no qual ela mesma selecionou as músicas, que são a base da turnê.

A coletânea traz o single "Eye of the Storm" e faixas de todos os seus álbuns: "My Winter Storm", "What Lies Beneath", "Colors in the Dark", "The Brightest Void", "The Shadow Self" e "In the Raw".

Tarja é conhecida como rainha da cena do rock sinfônico e é de longe a artista solo finlandesa mais famosa do mundo. Mas vale lembrar que ela não cantava sozinha na banda.

Tarja Turunen quando era vocalista do Nightwish, em apresentação em Nijmegen, na Holanda, em 2004 Imagem: Paul Bergen/Redferns/Getty Images

O baixista, que também era uma das vozes do Nightwish em algumas canções, passa a dividir o palco com Tarja na sétima música. Juntos, eles apresentam "Dead to the World" e "Wish I Had an Angel", ambas do Nightwish; "Dark Star", "Dead Promises" e a inédita "Left on Mars", da carreira solo de Tarja; e uma cover de "The Phantom of the Opera", sucesso do musical de Andrew Lloyd Webber.

Mas estrela só pode haver uma, e fica nas mãos de Tarja a tarefa de encerrar a noite, que será imperdível para os fãs do Nightwish das antigas.

