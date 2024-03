Some Like It Bot: Marilyn Monroe digital realista estreia em conferência de tecnologia

Por Dawn Chmielewski

(Reuters) - Você é fã de Marilyn Monroe e gostaria de conversar com uma versão digital muito realista dela? Agora isso pode tornar-se realidade.

Mais de 60 anos após a morte da icônica atriz, a Digital Marilyn -- criada com a ajuda da inteligência artificial -- fará sua estreia nesta sexta-feira, na conferência de tecnologia South by Southwest, em Austin, Texas.

Na tela do computador, com um modesto suéter preto de gola alta e seu conhecido penteado loiro, a sósia digital conversará com familiar e ofegante voz. Ela pode expressar emoções, como sorrir em resposta a um elogio.

Em um teste recente, a Marilyn digital falou sobre seu papel favorito no cinema como Sugar na comédia "Some Like It Hot", de 1959, conhecido como "Quanto Mais Quente Melhor" no Brasil. A resposta veio após uma pausa e um olhar para baixo de forma reflexiva.

Ela disse que achou o personagem sexy e vulnerável "um papel desafiador, mas também gratificante". Ela também recomendou outras comédias, como "Gentlemen Prefer Blondes", ou "Os Homens Preferem as Loiras", como ficou conhecido.

A Digital Marilyn foi criada pela Soul Machines, uma empresa de IA especializada em criar pessoas digitais realistas, em parceria com o Authentic Brands Group. A empresa de marketing possui um portfólio de marcas, incluindo os direitos de imagem de Monroe e de outras celebridades já falecidas.

"Toda vez que falo com Marilyn, é uma sensação especial", disse Greg Cross, CEO e cofundador da Soul Machines. "Você sente como se tivesse um bom relacionamento com um ícone."

A Soul Machines apresentará a Digital Marilyn em um evento organizado pelo The Information, no qual os participantes terão a oportunidade de interagir com a personagem.

(Reportagem de Dawn Chmielewski em Los Angeles)