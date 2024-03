Sabrina Sato exibe corpo sarado ao posar com biquíni diferentão; veja

Sabrina Sato, 43, exibiu o corpo definido ao publicar foto vestindo um micro biquíni.

O que aconteceu

A apresentadora exibiu um clique em que aparece de biquíni, deixando à mostra o corpo definido e o abdome trincado.

Na imagem, ela usa um traje preto composto por calcinha e um sutiã em formato de flor. O top conta com amarrações que passam pelo colo, costelas e cintura. Ela combina o look com uma pulseira dourada, cabelo solto e maquiagem leve.

Recentemente, Sabrina assumiu relacionamento com Nicolas Prattes. Os dois viajaram juntos para a Costa Rica.