Resumo novela Renascer (9/3): Próximo capítulo deste sábado

No capítulo deste sábado (9), de "Renascer", Venâncio diz ao pai que Buba não quer que ninguém saiba sobre o suposto filho que está esperando. Joana não aceita dormir no mesmo quarto que está a galinha de Tião.

Bento pede a João Pedro para cuidar das suas terras e das de Venâncio. Venâncio decide assumir o filho de Teca com Buba. Kika conta a Eliana que Buba está grávida. Buba repreende Venâncio por fazer José Inocêncio pensar que ela está grávida.

Ritinha conta a Morena que Damião sumiu, e pergunta se ela acha que o marido possa fazer algum mal contra José Inocêncio. Joana recusa o convite de Egídio para se mudar com os filhos para a casa do patrão. Teca reflete sobre até quando Venâncio esconderá de José Inocêncio a verdade sobre Buba.

Sobre "Renascer"

O enredo traz José Inocêncio (Humberto Carrão), fazendeiro da zona cacaueira de Ilhéus, na Bahia. Após perder a esposa no parto do filho mais novo, João Pedro (Juan Paiva), Inocêncio nutre ódio pelo herdeiro. Tudo piora quando ele se casa com Mariana, que era namorada de João Pedro e trocou o filho pelo pai.