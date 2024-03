Resumo novela Família é Tudo: Próximo capítulo deste sábado (9/3)

No episódio de sábado de "Família é Tudo", Plutão, Júpiter, Andrômeda e Electra ficam em choque com a notícia sobre Frida. Brenda comenta com Ramón que apoiará uma reconciliação entre Paulina e Tom. Lupita afirma para Chantal que encontrou o homem de sua vida.

Vênus assina os documentos indicados por Mathias. Tom troca mensagens com Vênus. Após dez dias do desaparecimento, a morte presumida de Frida é declarada, e Vênus fala com os irmãos. Os cinco irmãos comparecem à leitura do testamento de Frida.

Paulina chega com os filhos, e Tom estranha o seu comportamento afetuoso. O advogado anuncia que os cinco irmãos terão de cumprir uma missão para ficar com o patrimônio de Frida.

Sobre "Famíla é Tudo"

Substituta de "Fuzuê", "Família é Tudo" é escrita por Daniel Ortiz. O enredo traz cinco meios-irmãos — Vênus (Nathalia Dill), Júpiter (Thiago Martins), Andrômeda (Ramille), Electra (Juliana Paiva) e Plutão (Isacque Lopes) — que, separados após a morte do pai, recebem a missão de morar juntos e reconstruir a gravadora da avó, Frida Mancini (Arlete Salles), que é dada como morta e sonhava em reunir a família. Se não cumprirem a missão em um ano, perdem o direito à herança.