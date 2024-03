Quem ganha o Oscar de melhor filme? Colunistas de Splash elegem favorito

Os vencedores do Oscar 2024 serão revelados no próximo domingo (10) e os colunistas de Splash elegeram o favorito a vencer a estatueta de melhor filme.

O que aconteceu

Uma das categorias principais do evento, o filme do ano será "Oppenheimer" na opinião Roberto Sadovski, Flávia Guerra, Reinaldo Azevedo e Walter Casagrande. O longa dirigido por Christopher Nolan tem sido o queridinho das premiações e deve abocanhar ainda outras estatuetas importantes.

Para Chico Barney, o longa do ano será "Barbie" porque fez o público "pensar, refletir e também lançou uns bonequinhos novos aí que ficam muito legais". Arape, por sua vez, acredita que "Assassinos da Lua das Flores" leva a estatueta de melhor filme porque, "além de ser um dos melhores filmes do Martin Scorsese, é o tipo de filme que a Academia adora premiar".

A repórter Fernanda Talarico disse que se pudesse escolher um longa entre os selecionados, seria "Pobres Criaturas" por ser uma obra "bastante diferente" a que o público está acostumado. Luciana Bugni optou por "Vidas Passadas" e destacou a "forma como o filme coloca aquelas pequenas decisões que a gente faz na vida, que mudam completamente e anulam um monte de outras escolhas que a gente poderia ter feito naquele momento".

As casas de apostas também já indicaram quem deve levar a melhor na cerimônia nas categorias mais concorridas.

Splash no Oscar

Acompanhe a live do Oscar no canal do YouTube de Splash e na home do UOL! Ela acontece no domingo, dia 10 de março, a partir das 20h. A transmissão conta com a presença de Roberto Sadovski, Flávia Guerra, colunistas de Splash, e a repórter Fernanda Talarico.