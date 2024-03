Prova de resistência tem consequência para desistentes e coloca Lucas no Paredão do 'BBB 24'

A décima segunda prova do líder do Big Brother Brasil 24 realizada na madrugada desta sexta-feira, 8, foi mais desafiadora para os brothers. A prova de resistência teve punição para os quatro primeiros participantes que abandonaram a disputa. Lucas foi o primeiro a sair e, como consequência, foi direto para o Paredão.

Na dinâmica da prova, os participantes ficaram presos a sete hot-dogs gigantes que formaram um carrossel. Os jogadores ficam sobre a base do hot-dog enquanto o carrossel gira. Durante a prova, os participantes não podem sair ou sentar e enfrentam dificuldades como calor, rajadas de vento e fumaça. Vence a prova e conquista a liderança quem resistir por mais tempo no carrossel.

Além do carioca, MC Bin Laden foi o segundo a deixar a disputa e, como consequência, não poderá participar da próxima prova do anjo. A terceira foi Yasmin Brunet, que também abandonou a prova e não poderá ser imunizada na formação do Paredão. Alane foi a quarta e última participante a ser "punida" na dinâmica ao cair da plataforma da prova e agora está na Xepa.

Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, caso a prova dure até o programa ao vivo desta sexta-feira, haverá um desempate "semelhante a uma Prova Bate e Volta".

Quem vencer a prova de resistência colocará cinco pessoas no Na Mira do Líder nesta sexta e indicará alguém ao Paredão no próximo domingo, 10.