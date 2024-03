Não é só a Miss Acre: por que o Miss Mundo não aceita mães candidatas?

O Miss Mundo, maior concurso de beleza do planeta em número de participantes, terá sua final neste sábado (9) e o Brasil tenta quebrar o jejum de 53 anos sem vitória. Diferentemente do Miss Universo desde 2023, essa competição não aceita candidatas mães. Uma das justificativas seria a dificuldade da mãe cumprir sua agenda exaustiva de miss em viagens internacionais.

Há um mês, a brasileira Carla Cristina, vencedora do Miss Acre CNB 2023, viralizou nas redes sociais com seu desabafo após descobrir que não poderia competir na etapa brasileira do Miss Mundo por ser mãe, o que descumpriria regras.

Ela diz que está tentando superar o ocorrido e acredita no potencial da brasileira na Índia: "Foi muito difícil lidar com tudo o que aconteceu, ainda dói. Mas estou tentando superar. Não estou acompanhando [o Miss Mundo], mas vi alguns vídeos da Letícia, uma ótima miss, linda e tem muito potencial".

Por que o Miss Mundo não aceita mães?

A principal motivação é a agenda da vencedora: "A Julia Morley [presidente do Miss Mundo] deu uma explicação que vem dando há anos, muito interessante e um ponto de vista a ser respeitado. A Miss Mundo viaja. Eles fizeram um cálculo que dos 365 dias do ano, 270 a vencedora está viajando com eles pelo mundo. Ajudando crianças, ajudando causas", explica Henrique Fontes, diretor do Miss Mundo no Brasil.

Julia Morley, presidente do Miss Mundo, com Sudhir Mumgantiwar, ministro do governo indiano; Índia sedia 71ª edição do concurso Imagem: Reprodução/ Instagram @missworld

Outra questão seria o afastamento da mãe de seus filhos. A regra é mantida, pois, de acordo com comunicado do Miss Brasil Mundo, não seria justo afastar uma mãe de uma criança pequena durante pelo menos um ano, seguindo o pensamento da Julia Morley, que é CBE (Comandante do Império Britânico), título que ganhou da Rainha Elizabeth 2ª por seu trabalho filantrópico.

Justificativa: "Na visão [de Julia], que sentido faria uma jovem trabalhar incansavelmente para ajudar a crianças de todo mundo, quando seus próprios filhos deixam de ter a presença materna quando mais precisam?", diz publicação do CNB (Concurso Nacional de Beleza), responsável pelo Miss Brasil Mundo.

Muita gente pode argumentar que a mulher poderia ter chance de escolha, talvez. Mas a chance de escolha da dona do concurso que é mãe de cinco filhos é que na percepção dela a criança pequena precisa ter a mãe presente. 'Ah, mas as mulheres hoje são CEO, políticas, influentes, trabalham'. Trabalham e à noite voltam para casa ou viajam e depois de alguns dias, voltam. Não é igual passar um ano fora de casa. Essa é a percepção dela.

Henrique Fontes

Leticia Frota, Miss Brasil Mundo 2023 e Miss Brasil no Miss Mundo 2024 Imagem: Reprodução/ Instagram @missbrasiloficial @ricardo_siviero @letticiafrota

Regra pode mudar?

Existe a chance. Segundo o CNB, em todas as edições do concurso internacional é realizada votação com a possibilidade de mudança da regra em reunião que a presidente do Miss Mundo faz com os diretores nacionais: "A vasta maioria, até a última votação, concordou com o argumento de Julia Morley e escolheu manter a regra".

"O CNB segue as regras dos concursos que representa, independente de opiniões pessoais dos seus diretores. Todas as opiniões daqueles que acompanham o concurso são igualmente respeitadas, desde que expressadas com respeito", informaram após o caso da Miss Acre.

É preciso tempo para mudanças: "Acredito que as inovações e mudanças nos concursos de beleza levam um tempo em qualquer franquia. [...] E essa é uma pergunta polêmica [da proibição de mães no Miss Mundo], é um assunto complicado. Não sou contra a participação de mães", declara Beatrice Fontoura, 33, semifinalista no Miss Mundo 2016.

Ela reconhece que há um lado positivo na aceitação de mães por concursos como o Miss Universo: "Por outro lado, penso em como fica a vida da miss/mãe se ganhar um Miss Mundo e ter que morar em outro país, fazer inúmeras viagens rápidas ou de longa estadia em outros países".

A prioridade de uma mãe sempre será o filho, o que é o certo. Será que uma mãe vai conseguir deixar o filho em casa e cumprir agenda com foco, estando ali de verdade, sem saber ao certo quando volta pra casa? As prioridades na vida de uma mulher mudam quando ela é mãe. Beatrice Fontoura

Pegada social

Se as mães não podem participar devido à agenda da Miss Mundo, isso se deve à pegada social que o concurso possui, definido já por seu lema "beleza com propósito", explicam seus organizadores e ex-competidoras.

"O Miss Mundo possui sim suas regras mais tradicionais, mas nunca valorizou apenas a beleza, pelo contrário, o destaque é a beleza com um propósito, que é inclusive o lema do concurso. A função que a Miss Mundo desempenha é muito importante, já que ela viaja por todo o mundo trabalhando em causas sociais", conta Sancler Frantz, Miss Brasil Mundo 2013 e finalista do Miss Mundo no mesmo ano.

A última vencedora — Karolina Bielawska, da Polônia — viajou ao todo por 23 países em dois anos de reinado, promovendo causas sociais e trabalhando nelas.

São mais de 1 bilhão de libras esterlinas arrecadadas, pouco mais de R$ 6,3 bi. Esse é o valor que o Miss Mundo conseguiu juntar com suas ações em mais de 70 anos para distribuir apoio por diversos tipos de causas sociais, de acordo com o CNB.

No Brasil, a causa da brasileira é a luta contra a hanseníase com o Morhan Nacional. O projeto de Leticia Frota foi o único da América Latina escolhido entre o Top 10 do Beleza com Propósito. Ela chegou a visitar países como Zimbábue, África do Sul e Vaticano, onde se encontrou com o Papa Francisco.