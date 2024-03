Pastora do OnlyFans ouve confissões de pecados e dá 'penitências picantes'

A ex-pastora Ana Akiva fatura com fetiches inspirados em atos religiosos no OnlyFans.

O que aconteceu

A modelo contou que seus fãs gostam de conteúdos que envolvem religião. "Eles têm fetiche, pedem para me ver vestida como pastora sexy e brincar com isso", explicou, em entrevista a Quem.

"Faturo mais mexendo com o imaginário deles do que mostrando meu corpo. A maioria quer confessar comigo, pedem penitência e fazem tudo o que mando. Eles gostam de ser submissos. Eu entro na onda, fetiche não se explica. Acabo me entregando e fazendo com tesão".

Ana diz que ganha um "extra" de R$ 40 mil por mês com sessões de "confessionário +18" que criou para ouvir seus assinantes. A interação é feita inteiramente por vídeo, em tempo real.

Além disso, a modelo aposta em vídeos de "pornô gospel", como ela mesma define, em sua plataforma. O conteúdo é feito com cenas inspiradas em sua atuação como pastora. "Gosto de imaginar, de produzir cada cena e cada história. A internet está cheia de vídeos explícitos, os homens querem mais do que isso", disse.

"Aposto mais na interação com eles, no desejo e na provocação. Gosto disso. E tem dado certo, os homens ficam aos meus pés, viciados no conteúdo. E isso mexe comigo também, me dá prazer".