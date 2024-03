Filme, diretor, ator e atriz: casas de apostas indicam favoritos no Oscar

Do UOL, em São Paulo

O Oscar 2024 revela neste domingo (10), a lista de todos os vencedores eleitos pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Um levantamento feito pelo Odds Scanner indicou quem deve levar a melhor na cerimônia, considerando a probabilidade vista nas principais casas de apostas.

Melhor Filme

Confirmando o favoritismo com as 13 indicações, "Oppenheimer" deve faturar o principal prêmio da noite. De acordo com bet365 e Betfair, o longa tem 98% de chances, enquanto a Betano indica 95%.

Melhor ator

Graças ao seu desempenho em "Oppenheimer", Cillian Murphy é tido com a maior probabilidade de levar a estatueta. As três casas o colocam com 90% de chances para a vitória.

Melhor Atriz

A análise coloca essa categoria como uma das mais difíceis, já que as porcentagens estão muito parecidas entre Emma Stone por seu trabalho em "Pobres Criaturas", e Lily Gladstone por "Assassinos da Lua das Flores". A porcentagem nas três casas é de 54% para ambas.

Melhor Diretor

O 'efeito Oppenheimer' favorece o cenário para Christopher Nolan na categoria. A bet365 e Betfair o colocam com 97% de chances, enquanto a Betano eleva a aposta para 98%.

Coadjuvantes

Para Melhor Ator Coadjuvante, Robert Downey Jr. é a grande aposta por seu trabalho em "Oppenheimer". A bet365 o coloca com 98% de chances, a Betfair 97% e a Betano 96%.

Da'vine Joy Randolph é a mais cotada para receber a estatueta após sua atuação em "Os Rejeitados". A bet365 e a Betano apontam 98% de chances, já a Betfair mostra a artista com 97%.

Caixa de surpresas

O levantamento da Odds Scanner acredita que duas categorias podem surpreender os cinéfilos de plantão: Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Roteiro Original.

Apesar de ter chamado bastante atenção da Academia, "Oppenheimer" não é visto como o grande favorito em Roteiro Adaptado. Nesta categoria, "American Fiction" aparece com 66% na bet365 e Betano, e 54% na Betfair.

Em Melhor Roteiro Original, "Anatomia de uma Queda" é tido como o favorito, com 73% de probabilidade de vitória na bet365 e 66% na Betfair. A análise, no entanto, não deixa de lado o desempenho de "Os Rejeitados". O filme tem 40% na Betfair e 33% na bet365.