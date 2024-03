No 'BBB 24', Lucas Henrique pede para a ex-mulher 'segurar a onda'

Lucas Henrique, participante do Big Brother Brasil 24, mandou um recado para a ex-mulher, Camila Moura, no reality nesta quinta-feira, 7. O então líder pediu para que Camila "segurasse a onda aí" e afirmou ter sentido dificuldades no programa. "Ai, meu amor. Segura a onda aí, vai", declarou o brother. "Está muito difícil, mas vocês me dão força", completou.

Camila Moura e Lucas Henrique ficaram juntos por 15 anos. Lucas entrou no programa ainda casado com Camila. Após momentos considerados por ela como "flertes" entre Lucas e Pitel, sua colega de confinamento, Camila demonstrou seu descontentamento pelas redes sociais no domingo, 3.

Ela postou nos stories de seu Instagram imagens com as malas feitas, e atualizou os novos seguidores sobre o ocorrido em novos vídeos, dizendo que não gostaria de "dar esse exemplo" às suas alunas.

Seu perfil do Instagram, que contava com uma quantidade baixa de seguidores, já atingiu mais de 1 milhão de fãs. Na descrição, traz a frase "Me pergunto porque me acham vingativa..." e a hashtag #TeamDavi, em referência a um dos concorrentes do BBB 24.