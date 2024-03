Meghan Markle diz que se afastou das redes após ataques de ódio na gravidez

Meghan Markle, 42, contou nesta sexta-feira (8) que se afastou das redes sociais após ataques durante a gravidez de Archie, 4, e Lilibeth, 2.

O que aconteceu

Em uma conferência no Texas, nos Estados Unidos, ela contou sobre o afastamento. "A maioria do bullying e do abuso que sofri nas redes sociais aconteceu quando eu estava grávida de Archie e Lilibeth, além do período em que os dois estavam recém-nascidos", disse ela.

Ela questionou por que as pessoas foram tão cruéis em um momento importante na vida de muitas mulheres. "Não é só calúnia, é crueldade. Não consigo entender isso", afirmou.

"Quando você é mãe pela primeira vez, é um momento muito vulnerável. O efeito que as redes sociais podem ter nas novas mães, até mesmo a falta de sono, porque elas passam todo esse tempo navegando, mas também pode ser realmente estonteante para elas verem esse retrato da maternidade que parece tão perfeito, quando todos nós sabemos que é não é perfeito. Todas nós sabemos que é uma bagunça", continuou Meghan.

Acompanhado de Harry, Meghan apontou para o marido e disse que tem sorte e privilégio. "Ter um parceiro incrível. Meu marido é um pai muito prático e um grande apoiador de mim e de minha família. É uma verdadeira bênção. Mas muitas pessoas não têm o mesmo nível de apoio. Então, acho que, para nós, trata-se de colocar barreiras para que as mulheres e as mães, especialmente, não possam se sentir ainda mais vulneráveis quando acessam a internet", finalizou.