Maisa posa em banheira na capital francesa: 'Paris é sempre boa ideia'

Maisa, 21, posou em uma banheira em um hotel em Paris, na França, durante a sua estadia na capital francesa para a Semana de Moda.

O que aconteceu

Em um post no Instagram, a atriz publicou imagens da sua viagem e uma delas era na banheira. Nos cliques, Maisa posa de costas em frente a uma janela, que estava aberta. "Paris é sempre uma boa ideia", afirmou ela.

A atriz também posou com um look para aproveitar a noite francesa. Maisa apostou em uma jaqueta, um macaquinho e bota preta. No quarto do hotel, ela fez fotos para mostrar aos seguidores.

Nos comentários, os seguidores elogiaram a atriz. "'Maravilinda'! Feliz todo dia, minha amiga! Te amo e te admiro!", disse Larissa Manoela. "Não existe mais diva", comentou um. "Linda! Maisa, você está no auge da beleza", afirmou outra. "Que elegância", enalteceu mais um.