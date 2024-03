Lucas menciona esposa, Camila Moura, em homenagem de Dia da Mulher

Lucas compartilhou que repensou suas atitudes e comportamentos depois de se casar com Camila Moura. O brother falou emocionado durante uma homenagem, organizada por Alane, para o Dia Internacional da Mulher na casa do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

A homenagem que aconteceu na área externa da casa do BBB 24 (Globo), cada integrante do jogo teve um momento para parabenizar as mulheres.

O brother começou falando sobre as mulheres que o criou e depois citou uma frase de sua esposa, Camila.

" Eu já fiz muita coisa errada na vida. Depois que eu fui casar, me entendendo como adulto, entrou outra mulher na minha vida, que é a minha esposa, Camila. E ela sempre me falou uma parada que mexia muito comigo, me deixava muito pensativo, uma frase simples: "Ser mulher é Fda". Ela só falava isso, ela falava isso num tom de reclamação. Depois de um tempo que eu decidi tentar entender o que tava por trás dessa frase, eu descobri uma série de coisas que não quero nunca mais reproduzir, que eu não quero que os meus amigos façam, que as pessoas que estão em volta de mim façam, eu não quero que os meus alunos reproduzam", compartilhou o carioca.

Porque eu só peço hoje, nesse dia, um mundo melhor para minhas alunas, para minhas amigas, para as pessoas que estão na minha vida e para as mulheres do mundo. Então, assim, que eu e a rapaziada que está assistindo tenha essa consciência de que a gente precisa fazer um mundo mais seguro e isso começa a partir da gente rever o nosso próprio comportamento, a gente deixar de achar de achar graça em coisas que não tem graça, a gente deixar de tentar ser fdão pra rapaziada em cima da depreciação da figura da mulher, continuou Lucas.

Quando a gente fala que a gente quer chegar na favela e dar uma vida melhor pra nossa 'coroa', pra nossa mãe, pra nossa esposa, é porque a gente reconhece que elas abriram mão dos sonhos delas para que a gente possa viver o nosso, então, feliz Dia das Mulher para todas vocês que estão aqui e pra todas as mulheres do Brasil, é isso", disse o brother ao concluir.

