Atriz de novela vista no colo de José Loreto venceu concurso de Faustão

Larissa Bocchino, 25, foi vista no colo de José Loreto, 39, num story postado por um colega de elenco dos dois e divulgado pelo jornal Extra.

Ela venceu um concurso de atuação de Faustão, mas não recebeu o prêmio

Em 2022, Larissa foi uma das vencedoras do "Uma Nova Estrela Para o Brasil". Ela e Izabela Prado foram escolhidas para ganhar um papel na novela "Beleza Fatal", da Max (ex-HBO Max), após fazerem um teste com Alexandre Borges na final. Larissa recebeu o voto de Fafá de Belém e da plateia do "Faustão na Band".

No entanto, ela não entrou para o elenco da novela. A produção passou por uma série de mudanças desde o concurso, e o elenco foi alterado. Até Alice Wegmann, que era uma das juradas do concurso, saiu da novela.

A atriz já participou de produções da Netflix, do Star+ e da própria Globo. Ela trabalhou em "Vidas Bandidas" (Star+), "DNA do Crime" (Netflix) e em "Guerreiros do Sol", do Globoplay. No cinema, ela fez "As Aventuras de Poliana - O Filme" (2023) e curtas como "Teoria Sobre Um Planeta Estranho" (2018) e "A Última Vez Que Ouvi Deus Chorar" (2023).

Agora, Larissa será protagonista da novela das 18h. Ela vai interpretar Quinota em "No Rancho Fundo", em que contracena com José Loreto, Alexandre Nero, Andréa Beltrão, Clara Moneke e mais.

O elenco está em Minas Gerais gravando cenas do folhetim. Guthierry Sotero, que também faz parte da trama, postou um story do grupo cantando "Pro dia nascer feliz", da banda Barão Vermelho. No vídeo, Larissa aparece no colo de José Loreto, mas logo se levanta: