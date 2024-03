K-pop: Felix brilha em Paris e Karina escreve carta aos fãs

Mais uma semana acaba e com ela temos o giro do Splash. Confira aqui as notícias mais relevantes do universo K-pop nos últimos dias:

E vem aí comeback dos Tubatu! No último fim de semana rolou fanlive dos TXT e além dos shows incríveis, tivemos a confirmação de comeback para abril. "Minisode 3: TOMORROW" será lançado dia 1º de abril. Veja o trailer aqui:

Wonbin do RIIZE debutou look loiríssimo entregando muita beleza.

blonde wonbin with specs exuding an astonishing rockstar vibe 24/7 pic.twitter.com/GYSrzRnkZC -- ? (@riizebot) March 7, 2024

Taehyung lançará um novo single, FRI(END)S, dia 15 de março e as fotos promocionais estão lindas. Veja aqui:

O poder dessa foto: Lisa foi ao show da Taylor Swift em Singapura

DIVAS!!! LISA e Taylor Swift juntinhas nos bastidores da The Eras Tour em Singapura. pic.twitter.com/yIGh5vrUyi -- Update KGirls (@UpdateKGirls) March 4, 2024

Jennie sempre garota Chanel e fazendo muito carão na Paris Fashion Week

JENNIE AT PARIS FASHION WEEK pic.twitter.com/h7YGM8snvR -- ?? (@blackpinkbabo) March 5, 2024

E a Karina (aespa) que escreveu uma carta pedindo desculpas por ter decepcionado os fãs com a notícia do namoro com o ator Lee Jaewook??! 2024 e ainda temos que lidar com fãs enviando caminhão na porta da empresa para reclamar de namoro de idol.

Karina even write an apology letter pls karina its not even wrong to fall in love pic.twitter.com/zPL5uYLSdk -- uwa. (@adiibdibdib) March 5, 2024

Icônico demais: Felix não apenas foi ao desfile da Louis Vuitton na Paris Fashion Week, ele desfilou ao lado da atriz Jung Hoyeon (Round 6). Que grande momento.

WHO WOULDVE THOUGHT INSTEAD OF BEING A FRONT ROW GUEST FELIX WOULD ACTUALLY WALKING ON THE RUNAWAY HIMSELF??#FELIXxParisFashionWeek #FELIXxLouisVuitton #LVFW24 @LouisVuitton pic.twitter.com/ZbjBhE9F4G -- ?? ?? (@SEUNGM1NE) March 5, 2024

Se causam separados, imagina juntos: Jeonghan e Ten no desfile da YSL

E a Semana de Moda em Paris não para de entregar conteúdo, pois muitos idols presentes em todos os desfiles e dezenas de fotos belíssimas no Instagram. Agora foi a vez de Lisa postar, bem gata ousada e rica toda de Louis Vuitton.

E saiu o pôster "Street dance report" de Hope on the Street do j-hope. O documentário e o álbum serão lançados dia 28 e 29 de março respectivamente.

O Seonghwa sem nenhuma piedade das Atinys, postou no instagram fotos brabíssimas dele na turnê "Towards the Light":

Bem impactante as fotos conceito do comeback dos NCT DREAM. O título do teaser é "icantfeelanything"; eu não sinto nada. Pelo visto teremos dor e sofrimento nesse retorno dos queridos que acontece dia 25 de março.

Confira a lista dos solistas com mais músicas que ultrapassaram 100 milhões de streamings:

#1. SUGA, Jungkook, & JIMIN - 9

#2. IU - 8

#3. V - 6

#4. J-HOPE - 5

#5. RM, Lisa, Jeon Somi - 4

#6. Jin, Punch, PSY, Taeyang, Jennie - 3