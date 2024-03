Isis Valverde diz que ficou com trauma após fraturar vértebra em acidente

Isis Valverde afirma que ficou com trauma de carros após o acidente grave que sofreu em 2014.

O que aconteceu

Isis Valverde diz que demorou para se sentir segura em carros. "Foi muito difícil voltar a entrar em um carro. Fiquei um bom tempo com medo, não queria andar de carro, sabe?", contou a atriz no Instagram após um seguidor questioná-la sobre o tema.

Terapia ajudou, mas ela ainda sente resquícios do trauma. "Até hoje, quando tem alguém dirigindo e a pessoa está andando um pouco rápido, me dá um pouco de desespero. Muito louco a cabeça da gente. Mas eu faço análise, então me ajudou bastante. Foi bem no meu tempo essa volta."

Isis Valverde fraturou vértebra em acidente de carro

A Range Rover da atriz bateu em um poste e capotou em janeiro de 2014. Ela fraturou a vértebra C1, da coluna cervical, e ficou dois dias internada em estado grave.

Duas outras pessoas estavam no carro com ela. Mayara Nabel, prima de Isis, que estava conduzindo o automóvel, feriu o braço. O amigo Gabriel Maciel também estava no veículo, mas não se feriu.