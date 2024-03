Idoso agredido por Rafael Cardoso diz que ator o ameaçou: 'Vou te matar'

João Fernando Brito, 64, que foi agredido pelo ator Rafael Cardoso no mês passado, disse que o ator ameaçou matá-lo.

O que aconteceu

Em depoimento à polícia, a vítima disse ter ido até a mesa em que Cardoso estava após ser chamado. Lá, o ator apertou sua mão e teria dito "eu vou te matar". O idoso então se afastou, momento em que recebeu um soco na nuca. As informações são do jornal O Globo.

João Brito foi agredido com socos e pontapés desferidos por Rafael no dia 26 de fevereiro, em um restaurante na Barra da Tijuca, onde a vítima trabalha como gerente. Até o momento, a polícia não informou o que teria motivado as agressões.

Ao jornal, a defesa do artista informou que só vai se manifestar após o ator prestar depoimento, que está agendado para a próxima terça-feira (16). Em nota após divulgação do ocorrido, a assessoria de Cardoso alegou que ele "está muito arrependido" de ter agredido o idoso e que, na ocasião, estava "sob efeito de medicação" — especialistas ouvidos por Splash disseram que ele precisará comprovar que de fato estava incapacitado por meio de exames toxicológicos periciais.

"Rafael Cardoso está muito arrependido em relação aos últimos acontecimentos e pede desculpas publicamente. O ator estava sob efeito de medicação, mas isso não justifica o erro, e vai responder às consequências em todas as áreas cabíveis", disseram os responsáveis pela carreira do famoso.

Segundo a assessoria, ator se submeterá a um tratamento: "A partir desse momento, ele se recolhe para tratamento de sua saúde. Por conta disso, ficará um tempo longe daqui (Instagram), da mídia e de seus negócios. Contamos com a boa vontade e solidariedade de todos vocês, amigos, fãs, seguidores e imprensa".